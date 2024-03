Come la Norvegia è diventata il paradiso dell'auto elettrica: 'Iniziò tutto da una Panda'

Come vi ricordiamo più volte, la Norvegia è considerata all'unanimità il paradiso delle auto elettriche mondiale. Ormai le termiche sono di fatto un ricordo tenendo conto che nel 2023 più dell'80% delle nuove vetture acquistate era una green.

Per scoprire meglio come abbia fatto questa nazione nordica a diventare un baluardo dell'auto a batteria, Sam Wollaston del Guardian si è recato in loco, partendo dalle origini. Tutto è nato grazie ad Harald Nils Røstvik, architetto dell'università di Satavanger, stimatissimo in Norvegia, che nel 1989, insieme a tre amici amanti dell'ambiente, decise di importare una piccola auto elettrica, una Fiat Panda.

“Gli amici del professore – sottolinea Wollaston - erano l'attivista ambientale Frederic Hauge, Morten Harket e Magne “Mags” Furuholmen. Sì, proprio Morten e Mags, del celebre gruppo pop norvegese A-Ha, conosciuto per il loro grande successo Take on Me”.

I quattro hanno quindi iniziato una campagna di disobbedienza civile guidando la loro Panda sulle strade a pedaggio attorno a Oslo ma senza pagare nulla, del resto era un'auto non inquinante, perchè avrebbero dovuto pagare? Racconta Rostvik. Il gruppo, dopo aver attirato un po' di attenzione, decise di lanciare un messaggio alla comunità e ai governanti dell'epoca: “Avevano una lista di richieste per incentivare l’uso dell’auto elettrica: uso gratuito delle strade a pedaggio, nessuna tassa di importazione o IVA, parcheggio gratuito, stazioni di ricarica pubbliche, accesso alle corsie preferenziali”, agevolazioni che più o meno sono state introdotte negli ultimi anni in favore appunto di una diffusione delle green.

Ovviamente se a gennaio 2024 le auto elettriche in Norvegia sono state pari al 92%, non è solo merito dei quattro di cui sopra, ma anche della stessa nazione che ha deciso di introdurre delle politiche fiscali ad hoc, come spiega Christina Bu, segretaria generale della Norwegian EV Association, il più grande club di veicoli elettrici del mondo, con oltre 120.000 membri.

La Norvegia ha sempre tassato le auto nuove più del 25%, ma sotto la pressione degli ambientalisti, fra cui i 4 della Panda, i politici hanno iniziato a rendere le auto elettriche più competitive, di conseguenza quando le vetture a zero emissioni sono iniziate a comparire in massa sul mercato sono state acquistate dalla stragrande maggioranza della popolazione. “Non abbiamo concesso sussidi diretti come hanno fatto altri paesi, abbiamo solo modificato le tasse”, precisa Bu.

Infine il terzo aspetto che ha reso la Norvegia il fortino delle green, la forte propensione alle energie rinnovabili. La produzione di elettricità proviene infatti quasi totalmente da fonti rinnovabili fra cui il 10 per cento che è eolico. “Le questioni riguardanti i trasporti a emissioni zero sono forse un po’ più facili da comunicare in Norvegia - precisa Eimund Nygaard, amministratore delegato di Lyse, una società di servizi pubblici norvegese - perché siamo da sempre un Paese basato sulle energie rinnovabili”.

C'è una rete di infrastrutture meglio preparata a soddisfare la richiesta di ricarica, ma in ogni caso il Paese sta investendo ulteriormente in una nuova rete. “Siamo pronti per l’elettrificazione totale”, conclude Nygaard.

Su MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti di oggi.