Trasporta un quad con una Nissan 350Z e finisce su IdiotInCars su Reddit

La Nissan 350Z è sicuramente un’ottima auto sportiva, nessuno però avrebbe mai la bella idea di utilizzarla per trasportare oggetti molto pesanti. O meglio: quasi nessuno.

La pagina Reddit “IdiotInCars” ha pubblicato di recente la foto di una Nissan 350Z di colore rosso ferma in un parcheggio - e fin qui tutto ok. Peccato che caricato sul tetto della vettura vi fosse un quad UTV. Com’è facile intuire, non si tratta proprio del modo migliore per scarrozzare in giro un veicolo di questo tipo, si nota come le sospensioni posteriori della Nissan stiano urlando pietà - e l’auto è ancora ferma, non è ancora ripartita.

C’è però una domanda a cui non riusciamo a rispondere: come ha fatto quel quad a finire sull’auto? Caricarlo in quel modo non dev’essere stato facile, sembra che qualcosa lo abbia sollevato e adagiato sulla vettura sportiva, come ci siano riusciti senza danneggiare gravemente la Nissan però resta un mistero. Non è certo la prima volta, comunque, che qualcuno carica pesi assurdi e fuori norma su normali veicoli stradali: guardate ad esempio cos’è successo in Messico, con il proprietario di un pick-up che ha caricato sulla vettura i mobili di un intero appartamento. Un vero “Tetris Master”.