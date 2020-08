Come non ricaricare la propria auto elettrica: ecco l'esempio

Spesso per dimostrarsi persone educate e civili è opportuno usare un pizzico di buon senso. Non c'è alcun bisogno infatti di leggere manuali e imparare il codice della strada per capire che il comportamento posto in essere dal proprietario dell'auto elettrica in fondo alla pagina è tutt'altro che accettabile.

La mancanza del rispetto verso gli altri sulle strade pubbliche evidentemente non riguarda soltanto coloro che, a bordo delle proprio auto tradizionali, infastidiscono coloro che posseggono quelle elettriche parcheggiando davanti alle colonnine per la ricarica. Difatti il possessore della piccola EV arancione, un cittadino di Los Angeles, ha deciso di collegare il veicolo alla corrente facendo passare il cavo perpendicolarmente a una pista ciclabile.

Oltre a questo bisogna però sottolineare anche altri due problemi piuttosto evidenti. Il primo riguarda la collocazione delle colonnine, le quali per essere usate devono per forza portare i proprietari di EV a parcheggiare in quel modo. Il secondo invece è relativo alla riconoscibilità della segnaletica orizzontale, che probabilmente necessita di una piccola revisione, magari con indicazioni più chiare circa lo scopo della corsia tramite simboli leggibili. La vicenda diventa ancora più strana se si considera che l'intero tratto di strada è appena stato riprogettato tramite il programma ADAPT con la prerogativa di fornire ai ciclisti spazi maggiori.

Dal nostro canto non riusciamo a capire come abbia potuto verificarsi un errore di posizionamento così facile da evitare. Il pericolo è che qualche ciclista, non conscio del filo che attraversa la sua corsia, possa restare vittima di un brutto incidente.



A proposito di sinistri, eccone uno forse ancora più grave: una Tesla Model 3 custom è appena andata distrutta in seguito a un grave schianto, le immagini sono spaventose. In ultimo, giusto per restare in tema, il proprietario di un'altra auto elettrica è finito ad altissima velocità contro una volante della polizia: era intento a guardare un film sullo smartphone mentre la macchina era in Autopilot.