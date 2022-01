Ecco come sarà la nuova Nissan elettrica: stessa piattaforma della Renault 5 EV

Nissan ha interessanti progetti per il futuro e ha intenzione di realizzarli grazie all'alleanza con Renault e Mitsubishi Motors. La collaborazione con il produttore francese porterà, in particolare, una nuova vettura compatta Nissan totalmente elettrica, che andrà a sostituire la storica Micra: Ecco come sarà.

In via ufficiale, Nissan ha rilasciato ieri solo una singola immagine teaser, oggi invece siamo in grado di vedere qualche foto aggiuntiva. La piccola vettura, che sembra una citycar in piena regola, fonde linee tondeggianti a spigoli più marcati, per un design generale futuristico e accattivante. Alla base del progetto vi è la piattaforma dell'Alleanza CMF B-EV, la medesima che Renault utilizzerà per l'attesa Renault 5 EV.

Entrambi i veicoli del resto saranno costruiti presso la nuova Renault ElectriCity in Francia, un complesso che raccoglie i tre impianti di Douai, Maubeuge e Ruitz. Nissan non ha ancora diffuso i dettagli tecnici di questa nuova auto, è chiaro però che all'anteriore avremo degli iconici fari LED dalla forma circolare e che per guidarla dovremo aspettare ancora un po': la BEV è prevista per il 2024.



Nel frattempo avremo modo di provare a fondo il nuovo SUV elettrico del produttore giapponese: ecco l'aspetto finale del nuovo Nissan Ariya alimentato a batteria.