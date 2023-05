Come nasce un'opera d'arte: dietro le quinte della produzione della Lamborghini Revuelto

Si potrebbero passare minuti e minuti a contemplare una vettura come la Lamborghini Revuelto, ma ad un certo punto potrebbe sorgere la curiosità di scoprire come prende vita un’auto di questo tipo, una vera e propria opera d’arte su ruote. Ebbene, Lamborghini ci porta dietro le quinte della produzione della Revuelto.

Con l’arrivo della nuova supercar ibrida, la casa di Sant’Agata Bolognese ha completamente ridisegnato la linea produttiva, che adesso sfrutta una struttura modulare - in questo modo possono adattarla a seconda dei volumi di vendita, delle richieste particolari dei clienti, dell'introduzione di nuove motorizzazioni, etc - basata su 15 stazioni, ognuna specializzata in un determinato campo, dal motore ai rivestimenti interni, ed ogni operatore presente alla stazione ha più di 500 ore di addestramento alle spalle.

Dai tempi della Reventon, la fibra di carbonio e la sua lavorazione sono diventati il fiore all’occhiello delle automobili Lamborghini, e anche il nuovo telaio monoscocca della Revuelto è costruito interamente in casa, così come i motori elettrici che equipaggiano la vettura, una novità assoluta per il marchio di Sant’Agata Bolognese. Ricordiamo infatti che la nuova supercar Lamborghini ha un powertrain ibrido la cui parte termica utilizza un V12 affiancato a tre motori elettrici che assieme erogano 1012 CV.

Durante il filmato si entra nello specifico di alcune aree della linea produttiva, ma ciò che salta all’occhio è l’incredibile livello di automazione e tecnologia che regna all’interno della fabbrica, che però gira sempre attorno alla manodopera dell’uomo, perché come sottolinea Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officier di Lamborghini, la Revuelto resta un’auto artigianale.