Come montare 14 gomme su una vecchia Lada: il ritorno di Garage 54

Se seguite le nostre pagine sicuramente conoscete Garage54, il canale YouTube che realizza progetti automotive alquanto strampalati. Vogliamo ricordare soprattutto la loro Volkswagen Golf rotante e gli pneumatici fatti da 3.000 chiodi. Questa volta sono state montate 14 gomme su una Lada.

Come si fa a montare 14 gomme su una vecchia Lada russa? Beh guardate le foto e il video di Garage 54: si montano due enormi ruote da trattore all'anteriore e dodici pneumatici più piccoli sull'asse posteriore, sei per lato. Detta così il lavoro sembra anche "semplice", bisogna però calcolare che per un lavoro del genere è necessario alzare non poco il baricentro dell'auto e adattare sterzo e trazione, per non parlare delle ruote posteriori messe l'una sull'altra.

Per saperne di più sul progetto guardate tutto il video, anche se si tratta solo di una "Parte 1". Garage 54 infatti non realizza mai le sue assurde vetture senza un perché, queste vengono poi testate o date in pasto a qualche interessante avventura. Anche questa Lada a 14 gomme sarà impiegata in qualche assurdità by Garage 54, per ora però gli YouTuber russi non hanno rilasciato ulteriori info.

Sappiamo però che avranno bisogno di un terreno non troppo rigido, visto che la vettura è stata privata delle sospensioni, inoltre il motore a gasolio è stato convertito per funzionare a benzina - in modo da ottenere più coppia. Non vediamo l'ora di scoprire quale idea hanno i ragazzi di Garage 54 per questa loro nuova creatura.