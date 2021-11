Come va una monoposto Formula sulla pista da rally cross del Nurburgring? Ecco il video

Il rally cross è una categoria spettacolare che utilizza auto simili a quelle da rally ma più potenti e adatte ai percorsi veloci e tortuosi delle piste dedicate a questa disciplina, che alternano asfalto e terra. Il Nurburgring ospiterà una tappa del campionato del mondo RX, e hanno promosso l’evento in maniera esemplare.

Il prossimo weekend infatti si terrà il primo round mai corso sul tracciato del Nurburgring, opportunamente preparato per ospitare i piloti del campionato del mondo. Nel rally cross le parti sterrate sono piuttosto battute e per questo gli organizzatori hanno pensato di promuovere l’evento pubblicando un video del circuito, ma a bordo di una monoposto formula della Hightech, equipaggiata con un motore da 1.2 litri e 140 CV, che devono muovere un peso piuma di 455 kg.

Per l’occasione l’auto ha messo da parte le gomme slick in favore di pneumatici simili a quelli stradali, ed è stata lanciata sulla pista mista di asfalto e terra, resa ulteriormente insidiosa dalla superficie umida che caratterizzava la giornata delle riprese.

Alla guida della piccola formula c’era Andreas Gülden, capo istruttore sul circuito del Nordschleife, che a giudicare dalle immagini dev’essersi divertito a domare un’auto costruita per ben altre destinazioni d’uso, e grazie al video onboard possiamo provare anche noi parte della sua euforia nel gestire le varie sbandate di potenza lungo i 1000 metri del percorso (se non siete tipi da monoposto, vi consigliamo il video onboard del giro record sulla Porsche 911 GT3 RS MR al 'ring) .

Il tracciato è stato ultimato nel 2020 ed è nato nell’area del Mullenbachsleife del circuito Nurbrgring GP, e sfrutta anche la curva 6 come linea di partenza, ma in direzione inversa rispetto all’andamento a senso orario della pista.

A dispetto delle apparenze, la piccola formula si trova piuttosto a suo agio sulla pista da rally cross, anche se è decisamente più lenta rispetto ai mostri che corrono in questa disciplina, che erogano potenze superiori ai 600 CV e permettono accelerazione brucianti nello 0-100 km/h, raggiunti in meno di due secondi. Per vedere con i vostri occhi cosa sono in grado di fare queste auto, guardate la drag race tra una Lamborghini Aventador SVJ e una Citroen DS3 da Rally Cross.