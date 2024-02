Come saranno le monoposto di Formula E Gen4? Si andrà oltre gli 800 CV

Anche se la Formula E non gode della stessa popolarità della Formula 1, si tratta in ogni caso di una categoria interessante da seguire, soprattutto se si è appassionati di tecnologia. Oggi sappiamo ad esempio come saranno le monoposto di quarta generazione.

Delle monoposto di terza generazione vi abbiamo raccontato praticamente tutto negli anni passati, in particolare ci siamo focalizzati sulla potente Nissan E-4ORCE 04 Gen3 che ha corso nel 2023 e tornerà anche nel 2024. A partire dalla stagione 13 della Formula E, prevista nel 2026-2027, verranno introdotte le vetture Gen4, le cui principali caratteristiche tecniche sono appena state svelate dal CEO della Formula E Jeff Dodds.

Le auto saranno più veloci e più lunghe, l’obiettivo infatti è che raggiungano i 100 km/h in meno di 2 secondi. Tecnicamente riusciranno a erogare 600 kW di potenza, raggiungendo dunque gli 804 CV. Si tratta di un salto quantico per la Formula E: attualmente le vetture erogano 475 CV di potenza e toccano i 320 km/h. Il salto diventa quasi imbarazzante se si torna al 2014, anno del debutto assoluto della Formula E. All’epoca le auto toccavano solo 225 km/h e dovevano esser cambiate in fase di gara - poiché le batterie non reggevano per tutta la durata della gara.

La Gen4 invece va ulteriormente a migliorare la capacità della batterie, arrivando a 55 kWh, 8 kWh in più rispetto alla Gen3. Grazie a questa capacità maggiorata, le gare potranno durare di più a partire dal 2026. Oggi una gara di Formula E dura circa 50 minuti, dalla Stagione 13 però potrebbe durare più di un’ora. Secondo Jeff Dodds si punta a un’ora e dieci, oppure un’ora e quindici. È importante osservare con attenzione la Formula E perché molte tecnologie anticipate dalla categoria potrebbero presto arrivare sulle auto di serie, pensiamo ad esempio alla ricarica da 600 kW sviluppata in collaborazione con ABB.