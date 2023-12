Come saranno le monoposto di Formula 1 2026? 'Lunghe 3,4 m larghe 1,9 e 50kg in meno'

Si prospettano grandi novità in casa Formula 1 in vista del 2026, anno in cui saranno introdotti i nuovi regolamenti. Le vetture cambieranno radicalmente dal punto di vista estetico, divenendo senza dubbio più piccole, leggere e di conseguenza meneggievoli.

Dopo il primo render delle monoposto di Formula 1 2026 pubblicato dai media tedeschi, è la volta di scoprire qualche dettaglio tecnico in più circa le nuove vetture, e le novità principali riguarderanno telaio e aerodinamica, ciò che andrà poi a “comporre” la linea estetica delle future auto da corsa.

“Sarà una vettura più corta – le parole del dirigente FIA Nicolas Tombazis - probabilmente il passo sarà di 3,4 metri (l'attuale è di 3,6 ndr). Chiaramente, nulla di tutto ciò è ancora definitivo, ma è lì che stiamo andando. E ci sarà un'auto più stretta di circa 100 millimetri, potrebbe essere di 1,9 metri”.

Novità anche per quanto riguarda il peso, tenendo conto che quello attuale massimo è di 798 chilogrammi. "Puntiamo ad avere un limite di peso significativamente più basso - ha detto ancora Tombazis - vogliamo ridurre il limite di peso di 40-50 chili nel 2026”, riportando quindi le vetture al peso del 2021.

“Negli ultimi anni le auto siano diventate un po' troppo ingombranti e troppo pesanti. Stiamo facendo un po’ una dieta”. Tombazis ha aggiunto: "Ciò che intendiamo fare è ottenere una ragionevole riduzione del carico aerodinamico per queste vetture e una riduzione molto, molto significativa della resistenza aerodinamica. Uncarico aerodinamico inferiore significa che gran parte del carico su componenti come le sospensioni, ecc., si ridurrà, e ciò consentirà ai team di ridurre il peso”.

Altra grande novità riguarderà le ruote più piccole rispetto alle attuali: “Puntiamo provvisoriamente a ruote con cerchi da 16 pollici, con larghezze inferiori sia all'anteriore che al posteriore. Riteniamo che tutte queste cose stiano spingendo verso un peso significativamente inferiore”.

Lato aerodinamica la FIA sta lavorando per cercare di ridurre i problemi emersi in queste stagioni durante le scie: “Le auto saranno molto meno 'trascinanti' e avranno un po’ meno carico aerodinamico”.

Il DRS non verrà invece toccato, anche se è probabile che subisca qualche modifica: “Quello che non vogliamo è che le auto si sorpassino l'una con l'altra sul rettilineo. Quello che vogliamo è che le vetture arrivino vicine al punto di frenata, una vicina all'altra, che ci sia una lotta e che i piloti debbano usare la loro abilità”.

In merito al fatto che le monoposto dovrebbero essere più lente, Tombazis non sembra preoccupato più di tanto: "Non è un fattore importante nelle nostre considerazioni, ma la velocità sarà molto simile a quella attuale. Penso che ci sarà un distacco di un paio di secondi ma anche se fossero più lente di cinque secondi, non ci preoccuperemo più di tanto”.

Da segnalare come Max Verstappen abbia già provato le monoposto 2026 definendole terribili: speriamo ovviamente che venga smentito.