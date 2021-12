Come sarà la nuova Mini elettrica? Eccola nei render aggiornati

Il Gruppo BMW si sta preparando a lanciare la nuova Mini 2023, che avrà anche una variante 100% elettrica. Dalla Cina abbiamo già visto arrivare delle immagini in anteprima della Mini Cooper S 2023, oggi invece vogliamo darvi un'altra idea su come probabilmente sarà il design dell'auto.

Quelli che vedete in pagina sono dei render firmati Nicolas Cavero di Future Cars Now, che su Instagram rilascia costantemente immagini e disegni che tentano di anticipare il design finale delle auto in uscita. Questa volta è toccato alla nuova Mini 2023, visibile per tre quarti sia dall'anteriore che dal posteriore.

I render si basano ovviamente anche sulle immagini arrivate dalla Cina qualche giorno fa e mostrano, per la variante 100% elettrica, una griglia anteriore ridotta al minimo indispensabile e un posteriore privo ovviamente di tubi di scarico, completato da fari a forma triangolare e una larga fascia nera che va da parte a parte e reca la scritta Cooper S.

Tutti i fari, sia gli anteriori che i posteriori, sono a tecnologia LED com'è facile immaginare. Se questo è ciò che vedremo nel 2023, nel 2025 si unirà alla gamma elettrica anche una Mini decappottabile a zero emissioni, non vediamo l'ora di saperne di più. Nel frattempo, sempre a proposito di Mini, Richard Hammond ha realizzato una ringhiera con pezzi originali di una Mini, con risultati davvero esaltanti.