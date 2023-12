Come sta Michael Schumacher? Jean Todt si sbottona: 'È diverso, non è più quello di prima'

Jean Todt è tornato a parlare dell'amico Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di Formula 1. L'ex team principal francese è uno dei pochi esterni alla famiglia che ha il privilegio di poter andare a trovare Schumi, e negli scorsi giorni è stato intervistato dai francese de L'Equipe.

“Michael è qui, quindi non mi manca – ha raccontato Jean Todt che poi ha precisato - non è il Michael di prima. È diverso ma è magnificamente guidato da sua moglie e dai suoi figli che lo proteggono. La sua vita è diversa e ho il privilegio di poter condividere momenti con lui".

Jean Todt ha quindi concluso la sua chiacchierata con i giornalisti de L'Equipe dicendo: "Questo è tutto quello che c'è da dire. Purtroppo il destino lo ha colpito e non è più il Michael che abbiamo conosciuto".

Jean Todt aveva già spiegato che 'L'incidente di Schumacher ha avuto conseguenze', ed ora è tornato ad accennare alle condizioni fisiche del pilota tedesco, senza però eccessivamente sbottonarsi, come del resto è volere della famiglia.

L'incidente del campione di Formula 1, per alcuni il più grande di tutti i tempi, è tornato fortemente d'attualità in questi giorni visto che il prossimo 29 dicembre ricorrerà il decennale da quella funesta vicenda che ha costretto l'ex Ferrari a ritirarsi a vita privata, probabilmente per sempre.

E su quella vicenda i tedeschi di ARD hanno acceso un faro, cercando di capire se i soccorsi a Michael Schumacher siano stati adeguati o se siano stati commessi degli errori.

Nel corso della chiacchierata con L'Equipe, Jean Todt ha affrontato anche un altro tema strettamente d'attualità come quello della querelle FIA dopo il caso Susie Wolff. Ben Sulayem, presidente della Federazione, aveva denunciato un deficit al suo arrivo, ma Jean Todt ha replicato: "Conosco il personaggio. Ogni anno, i conti sono stati ampiamente beneficiari, tranne gli ultimi due anni, segnati dalla crisi del Covid. Quando me ne sono andato, dovevano esserci più di 250 milioni di euro di riserve. Quando sono arrivato nel 2009, ce n'erano solo 40. Siamo passati da meno di 80 posti di lavoro a più di 200".