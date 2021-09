Come sta Michael Schumacher nel 2021 dopo l'incidente sugli sci?

In questo mese di settembre si è tornati a parlare in maniera corposa di Michael Schumacher, vista l'uscita del documentario dedicato su Netflix (qui la recensione di Schumacher su Netflix). Ma come sta l'ex pilota di Formula 1 in questo 2021 dopo l'incidente sugli sci avvenuto a Maribel nel 2013?

Notizie ufficiali sulle reali condizioni di salute di Michael Schumacher non ce ne sono e di fatto non ce ne sono mai state, nel senso che la famiglia ha tenuto attorno al campione un riserbo assoluto sin dal giorno del disastro. Questo perché nella vita privata Schumacher è stato sempre riservato all'estremo e anche dopo l'incidente la moglie Corinna ha fatto di tutto per tenere fede a questo "mantra".

Sappiamo però che il campione tedesco, ex pilota di Ferrari, Mercedes e Benetton, non è più in ospedale ma a casa, attorniato dall'amore dei propri familiari, figli Mick e Gina-Maria compresi. Le sue condizioni sono stabili ma comunque gravi, quasi certamente non riesce neppure a parlare, visto che lo stesso figlio Mick ha raccontato: "Sogno di poter parlare con mio padre della passione che ora ci unisce, l'automobilismo, rinuncerei a tutto per di averlo ancora accanto a me".

La moglie Corinna ha poi confermato che il campione sta ricevendo le migliori cure possibili per stare al meglio nelle sue condizioni, nessuno però ha informazioni più precise. Chi le ha, non le racconta certo alla stampa: sono pochissime le persone che possono fare visita a Schumacher, fra queste Jean Todt, ex team principal Ferrari dell'epoca d'oro, e Luca Badoer, ex collega. "Michael manca a tutti" dice Corinna Schumacher nel documentario Netflix, frase che raccoglie alla perfezione anche il sentimento di tifosi e appassionati.

Anche se il passato non potrà più tornare, gli appassionati di motori e videogiochi potranno impersonare Micheal Schumacher nella nuova Deluxe Edition di F1 2021.