Come siamo messi in Italia con le colonnine elettriche? Male, ma c'è speranza

Con la diffusione sempre maggiore delle auto elettriche e il lento avvicinarci al ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035, si stanno installando sempre di più colonnine di ricarica sul territorio italiano, ma c'è ancora molto da fare.

Il primo dato importante è che in Italia vi sono in totale 41.173 punti di ricarica (numeri ufficiali Motus-E di fine marzo 2023), un dato che è cresciuto di 4.401 nuovi punti negli ultimi tre mesi, l'incremento più alto mai registrato in Italia.

Inoltre, rispetto al 2021, i punti di ricarica sono più che raddoppiati tenendo conto che due anni fa erano 20.757. Purtroppo le belle notizie finiscono qui, visto che, andando ad analizzare la mappa di localizzazione delle colonnine, emerge una nettà disparità fra centro nord e resto del Paese.

Vi sono infatti sei regioni in cui è concentrato ben il 62 per cento del totale delle colonnine, leggasi Lombardia con il 16 per cento, 10 per cento per Piemonte, Veneto e Lazio, quindi 9 per cento in Emilia Romagna e 7 per cento in Toscana.

Il 57 per cento delle colonnine si trova al nord, il 22 al centro e il 21 fra sud e isole, di conseguenza è chiaro come la diffusione dell'auto elettrica sia molto più propensa al nord del nostro Paese e non al sud. Del resto chi abita nel meridione si domanda, lecitamente: come faccio a ricaricare se ci sono pochissime colonnine?

Anche sulle autostrade la situazione non è così rosea, visto che in totale sono 559 i punti ricarica, con una media di 7,6 ogni 100 km. A livello europeo l'Italia si trova al quinto posto (dati ACEA 2022), dietro a Paesi Bassi, Germania e Francia e davanti a Spagna.

La media è però positiva visto che vi sono 9,7 vetture per ogni colonnina, contro le 13 della Francia e le 22 della Germania. In Italia inoltre il 77 per cento delle colonnine ha una potenza compresa fra i 7 e 43 kW, ma va sottolineato che del totale delle infrastrutture installate, al momento della rilevazione di Motus-E, il 23 per cento risultava non utilizzabile dagli utenti essendo la colonnina non allacciata alla rete del distributore di energia o bloccata per altri motivi.

“Purtroppo siamo ancora lontani dai livelli di market share di Paesi come Francia e Germania, già nell’ordine del 14-15%, ma i numeri dimostrano che le immatricolazioni di BEV potrebbero crescere ancora molto con una razionalizzazione delle risorse già stanziate per stimolare la domanda. Penso agli incentivi ai privati, ma anche alle flotte. Sviluppare l’elettrificazione in questo canale di mercato, con un’incentivazione più incisiva o una politica fiscale mirata, può fare la differenza. Lavorare con attenzione su questo fronte consentirebbe all’Italia di assottigliare la distanza dagli altri big Ue e di raggiungere una quota di mercato per le auto elettriche intorno al 6,5%. Senza dimenticare che le flotte aziendali di oggi sono il cuore del mercato dell’usato elettrico di domani”, è il commento di Francesco Naso, segretario generale di Motus-E.