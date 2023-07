Come Mercedes-AMG PETRONAS e TeamViewer gestiscono i dati in pista in F1

L’attuale mondo del motorsport è sicuramente molto cambiato rispetto a 40-50 anni fa. Se prima c’era più artigianalità, oggi l’elettronica la fa da padrona e gestire enormi quantità di dati è diventato essenziale. Abbiamo così cercato di saperne di più della partnership fra il Team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1 e TeamViewer.

Di quanti dati debba gestire un team di alto livello in pista lo avevamo capito anche con la MotoGP, non perdete a tal proposito il nostro articolo Nei box del Ducati Lenovo Team a Misano. La Formula 1 non è certo da meno, anzi, e il Team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1 è riuscito a costruire una sinergia eccezionale con TeamViewer, che non a caso ha sviluppato la piattaforma di connettività remota TeamViewer Tensor. Oggi i box di Formula 1 sono particolarmente ordinati, con meno persone rispetto a qualche anno fa; questo non perché serva meno gente per far andare al massimo le monoposto, perché parte del team lavora da remoto direttamente in fabbrica, o in sede centrale. Gli ingegneri a bordo pista dialogano costantemente con la cosiddetta Race Support Room (RSR) che opera in fabbrica, e per avere un dialogo in tempo reale il Team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1 si affida proprio a TeamViewer Tensor.

Parliamo di una piattaforma che offre una connettività remota di livello enterprise con caratteristiche di elevata sicurezza, scalabilità e gestibilità. Anche grazie a TeamViewer Tensor gli ingegneri possono fornire ai piloti un accesso rapido e affidabile ai dati in tempo reale durante le sessione di prove e qualifiche, mentre il pilota è nell’abitacolo. I dati comprendono aggiornamenti sui piani di corsa, sulle condizioni atmosferiche, sui dettagli della strategia, sulle analisi sui competitor e molto altro.

“Durante una sessione di prova, è importante dare al pilota le informazioni giuste al momento giusto”, ci ha detto Riccardo Musconi, Head of Trackside Performance del Team Mercedes F1. “TeamViewer non ci ha mai delusi e ha davvero migliorato il modo in cui lavoriamo in pista e comunichiamo con il pilota”.

“TeamViewer è più veloce, più affidabile e ha più funzioni di qualsiasi altra soluzione presente sul mercato. In questo modo, in una realtà dove i millisecondi fanno la differenza nei risultati e la comunicazione tra i piloti e gli ingegneri di gara è fondamentale, noi riusciamo a garantire le prestazioni che sono richieste”, ha commentato Steve Riley, Head of IT and Service Operations del Team Mercedes F1.

“Considerando il ritmo che contraddistingue i weekend di gara, qualsiasi implementazione tecnologica deve essere in grado di tenere il passo. Anche un solo secondo di ritardo nell’accesso da parte dei piloti ai dati di cui hanno bisogno tra una corsa e l’altra potrebbe avere un impatto sull’intero weekend. La nostra piattaforma Tensor di connettività remota per il mercato enterprise soddisfa queste esigenze di prestazioni ed è dotata di un sistema di sicurezza che garantisce di mantenere i dati proprietari all’interno del team. Per il team Mercedes AMG PETRONAS F1 l’affidabilità, la velocità e la sicurezza sono elementi fondamentali ed è questo che Tensor garantisce”, ha dichiarato infine Peter Turner, Chief Commercial Officer di TeamViewer. (Credit foto: Sam Bloxham)