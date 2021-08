Come lavare una Tesla ma non solo: i consigli per cerchi e carrozzeria

Come si lava una Tesla? Quella che può sembrare una domanda banale ha in realtà, al suo interno, diverse chicche che è bene sapere. Ce lo racconta, come spesso accade su queste pagine, il nostro amico Matteo Valenza, che possiede una Tesla Model 3 Performance “pellicolata”.

In realtà i consigli che sentirete nel video, provenienti da Extreme Detailing Brescia, valgono ovviamente per tutte le auto là fuori, sul fronte della pulizia una Tesla non è ovviamente molto diversa da qualsiasi altra vettura. In più l’elettrica di Matteo Valenza, come detto sopra, è “pellicolata”, di recente Extreme Detailing Brescia (qui l’account Instagram del laboratorio per saperne di più) l’ha wrappata per bene per darle uno spettacolare colore blu elettrico e rendere il tetto a contrasto; nel filmato dunque sentirete anche qualche prezioso consiglio per trattare al meglio le auto dotate di pellicola.

Dalla cura dei cerchi, che possono nascondere residui ferrosi dovuti alle pinze dei freni, a quella della carrozzeria: Extreme Detailing Brescia vi darà consigli su quali detergenti usare (se acidi o meno, se più specifici per la rimozione dei moscerini o no), che potrete sfruttare a casa o (ancora meglio) presso un qualsiasi lavaggio Fai da Te. Matteo infatti non ha effettuato il lavaggio in laboratorio, così che i consigli fossero validi per chiunque.