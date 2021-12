Come sarà la nuova Lancia Delta Integrale elettrica? In rete appaiono render moderni

Mentre prosegue la vendita di una Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale, edizione limitata del gioiello italiano realizzata in soltanto 250 esemplari, in rete si continua a discutere del futuro elettrico della Delta. Gli appassionati di Kolesa.ru hanno deciso, al riguardo, di preparare una serie di rendering non ufficiali molto interessanti.

In seguito all’ufficializzazione della Lancia Delta elettrica in arrivo nel 2026, il pubblico si è diviso nei detrattori dell’elettrico amanti del modello originale e i nostalgici disposti al compromesso, colmati dalla speranza verso il futuro dell’iconica auto. Nel contesto dell’annuncio, l'amministratore delegato di Lancia Luca Napolitano rivelò che la nuova Delta sarà "emozionante" e un "manifesto di progresso e tecnologia". Quali elementi di design potrebbero dunque renderla tale?

Secondo Kolesa, la prossima Lancia Delta Integrale sarà come vedete in copertina e in calce alla notizia. Troviamo un portello a cinque porte modernizzato, accompagnata anteriormente da una griglia simile a quella storica e fari rotondi LED. Sul cofano figura invece un’ampia presa d’aria, mentre sul retro delle ruote anteriori ne figurano die più sottili. Posteriormente si punta alla semplicità con doppia uscita di scarico, fanali posteriori a blocchi collocati ai lati dell’inserto del portello e un paraurti piuttosto elegante. Le ruote mantengono, infine, un aspetto più “retrò” per i nostalgici.

Questi restano ovviamente dei semplici progetti fanmade che non trovano alcun riscontro in dichiarazioni precedenti da parte di Lancia; sono soltanto uno sguardo al futuro che va preso con le pinze. Sarà davvero così? Lo scopriremo soltanto tra diversi anni.