Come mai Lamborghini ha testato una Tesla Model X e una BMW iX?

Nelle scorse ore sono circolate online delle foto (a cominciare da quella che trovate qui sopra pubblicata da Autoevolution.com presa dall'utente Instagram Varryx), di un particolare avvistamento presso lo stabilimento Lamborghini: una Tesla Model X e una BMW iX.

Cosa bolle in pentola? Va precisata subito una cosa: non è la prima volta che si registrano avvistamenti di questo tipo dalle parti di Sant'Agata Bolognese.

Ad esempio lo scorso gennaio vi abbiamo riportato la notizia di una Ferrari 296 GTB avvistata in quel della Lamborghini, e gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo, e anche con altre aziende.

Alla base di questi test che per alcuni potrebbero sembrare strani, vi è semplicemente il desiderio di testare le vetture della concorrenza, ovviamente le migliori, per apprendere i loro segreti e magari imitarne i comportamenti su strada se non migliorarli.

E così che a Sant'Agata Bolognese hanno deciso negli scorsi giorni di testare due auto elettriche d'eccellenza, a cominciare dalla Tesla Model X, di recente 'acquistata' dalla polizia italiana. In prova anche la BMW iX, una delle numerose vetture elettriche del prestigioso marchio bavarese, che tanto sta facendo bene nel campo delle auto a zero emissioni.

I tecnici di casa Lamborghini stanno lavorando alla futura elettrica che nascerà con il marchio del Toro sul cofano, e che potrebbe essere un SUV o comunque un'auto più alta rispetto alle solite Lambo che siamo abituati a vedere.

Il riferimento è alla Lanzador, il concept mostrato la scorsa estate negli Stati Uniti e che di fatto è uno Sport Utility Vehicle 2+2 con sembianze da supercar. Probabile quindi che la prima green Lamborghini possa prendere spunto da alcune delle qualità indiscusse delle rivali a marchio Tesla e BMW, anche perchè Sant'Agata Bolognese non vorrà lasciare nulla al caso in quello che è probabilmente il suo progetto più rivoluzionario di tutti i tempi.