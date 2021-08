Come starebbe la nuova Lamborghini Countach con l'alettone? Ci pensa Marouane Bembli

In questi giorni di metà agosto, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova Lamborghini Countach, il ritorno del toro di Sant’Agata Bolognese, uno dei più pregiati e iconici. Il look dell’auto è molto pulito e rigoroso nelle linee, senza particolari appendici aerodinamiche, ma come starebbe con un alettone simile a quello della 25° anniversario?

Questa domanda è stata fatta più volte a Marouane Bembli, il designer che molto spesso abbiamo portato su queste pagine – qui ad esempio aveva rivisto il design della Tesla Model 3 - perché offre delle ottime analisi sui modelli più importanti del momento, e ne fornisce anche una sua personale interpretazione.

Dopo le tante richieste, Mr. Bembli ha deciso di mettere mano alla tavoletta grafica e iniziare a modificare solo alcuni piccoli dettagli. Prima di iniziare a disegnare però, spiega in poche parole la storia dietro al design di questo modello, e il perché siano state fatte alcune scelte stilistiche. La vettura odierna si ispira infatti al primo prototipo degli anni ‘70, quello più pulito a livello di linee, prima di essere poi arricchito con svariate prese d’aria per ovviare ai problemi di surriscaldamento del motore.

L’evoluzione massima della Countach originale è arrivata con l’edizione 25° Anniversario, che tra l’altro venne disegnata da Horacio Pagani, e mostrava molti più muscoli e appendici aerodinamiche. Bembli ha deciso quindi di aggiungere le feritoie in stile Ferrari Testarossa sulla parte inferiore della minigonna, proprio come la 25° anniversario, per poi aggiungere l’iconico alettone posteriore della Countach, che in termini aerodinamici era deleterio per la vettura, dato che le faceva perdere più di 10 km/h in velocità massima, ma nel contempo le ha dato quel look esagerato che l’ha resa indimenticabile fino ad oggi.

L’altra modifica ha riguardato i gruppi ottici anteriori, che sono stati abbassati per allinearsi con le linee del frontale, molto più basso e snello rispetto all’Aventador, dal momento che gli intercooler sono stati spostati posteriormente, subito dietro alle prese d’aria sulle fiancate.

Infine ha sostituito i cerchi moderni con quelli della 25° Anniversario, che nonostante l’età hanno ancora un look attuale.