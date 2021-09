Ecco come Lamborghini assembla e installe un V12 nel prototipo di una Countach

Lamborghini è una casa particolarmente famosa per i suoi incredibili V12, e il video in alto è un timelapse estremamente interessante, durante il quale viene mostrato il processo di ricostruzione di un motore a dodici cilindri.

Il video ci fa vedere i vari passaggi che servono a riportare in vita il grosso propulsore, con le valvole che tornano al proprio posto, l'albero a camme che viene rifinito alla perfezione e l'intera unità che trova una nuova casa, nonostante il vano motore e il veicolo non siano perfettamente visibili.

I ragazzi di CarScoops però credono di sapere di cosa si sta parlando, perché la clip incarna una parte di una serie sul restauro di un importante modello storico Lamborghini. Il testo mostrato alla fine infatti recita "50 anni fa ha spianato la strada verso il futuro". A questo punto è probabile che si tratti di una Countach LP500 Prototype.



Poche settimane fa il brand di Sant'Agata Bolognese ha celebrato la sua storia presentando al mondo la Lamborghini Countach LPI 800-4, che va ampiamente ad ispirarsi alla vecchia Countach. E' possibile che il team abbia intenzione di percorrere fino in fondo questa strada, e di sicuro nessuno andrebbe ad impedirglielo.



Per il momento però non abbiamo notizie ufficiali nel merito della questione, e non possiamo far altro che affidarci alla mera speculazione. In tanti metterebbero la mano sul fuoco sul ripristino di un esemplare di Countach LP500 di colore giallo utilizzato per un crash test nel 1974 e poi finito tra i rottami. Nel caso in cui le cose stessero davvero così, ci sarà parecchio lavoro da svolgere.



A proposito di Lamborghini Countach in pessimo stato vogliamo chiudere menzionando un esemplare finito in vendita pochi giorni fa. L'acquirente riceverà quasi ogni elemento originale, ma dovrà impegnarsi parecchio per rimetterlo in strada.