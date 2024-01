Ecco come un ladro ruba una Range Rover in 120 secondi: il video del furto

Vi mostriamo il video di un furto d'auto che ha del teatrale. L'organizzazione dei malviventi sembra essere impeccabile. Vittima : un Range Rover Velar dal valore di quasi 100.000 euro.

IL fattaccio ha avuto luogo a St John's Wood, zona nord di Londra, intorno alle 5:30 di martedì 9 gennaio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l'approccio di due malviventi mascherati su di una moto. Mentre uno di loro resta di guardia, l'altro si lancia verso il finestrino dell'auto. Utilizzando un piede di porco, riescono ad aprire il finestrino anteriore del raffinato 4x4 nero. Una volta aperto, l'assalitore ignoto si getta attraverso il finestrino. In pochi secondi il malvivente riesce ad accendere il motore; a quel punto il complice si allontana a tutta velocità e i due ripartono in direzioni opposte.

Questo episodio, immortalato dalle telecamere di sorveglianza e condiviso su X da "London and UK Street News", mostra l'intera sequenza di azioni compiute dai criminali. Il tutto si è svolto in meno di un minuto. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio, poiché pare che le Range Rover siano diventate i bersagli prediletti dai ladri negli ultimi tempi.

I dati rivelano che il marchio Land Rover ha subito infatti ben 924 furti su 100.000 veicoli negli ultimi 12 mesi fino a marzo 2023. In parallelo, i prezzi delle Range Rover stanno subendo un notevole ribasso, poiché gli assicuratori stanno alzando gli importi e molti proprietari stanno conseguentemente vendendo i loro suv, creando un vortice di domanda e offerta con prezzi al ribasso. Sappiate però che, a partire dal 2024, tutte le nuove auto immatricolate in Europa dovranno avere una sorta di "scatola nera".

Il valore medio di una Range Rover usata è sceso del 9% da maggio, attestandosi a un prezzo medio di 41.000 euro, un calo superiore al 3% rispetto al valore medio di mercato. Un'altro caso, rilanciato dai colleghi britannici di Mail One parlava di una coppia che si è trovata costretta a vendere la propria nuovissima Land Rover Defender con una perdita di 14.000 sterline da appena un mese dopo l'acquisto. Questo perché l'assicuratore aveva cancellato loro la polizza.

I furti di veicoli senza chiavi stanno diventando sempre più comuni, sebbene ancora non conosciamo bene la "tattica" con cui tale pratica viene effettuata, pare che (tra i malavitosi) si stia diffondendo un vero e proprio modus operandi. Il Gruppo Land Rover ha già annunciato un'intervento volto ad indagare sul motivo di tali furti.

Land Rover ha dichiarato che stanno sviluppando una nuova tecnologia che funzionerebbe come una sorta di "barriera virtuale" per bloccare la recente ondata di violazioni del sistema keyless nei suoi veicoli. L'azienda ha anche sottolineato che, grazie alle più recenti misure di sicurezza, solo lo 0,07% delle nuove Range Rover e Range Rover Sports sono state rubate dal gennaio dell'anno precedente, mentre lo 0,3% delle nuove Defender è stato oggetto di furto solo a partire dal 2020.