Come sarà la nuova Kia Niro elettrica del 2022: le specifiche dal sito Kia Sweden

Kia, assieme alla sorella Hyundai, sta spingendo parecchio sull'elettrificazione. La nuova Kia Niro 2022 ad esempio avrà una variante 100% elettrica assieme alle versioni Hybrid e Plug-in Hybrid. Ma come sarà esattamente a livello di specifiche tecniche?

È ancora presto per avere la scheda tecnica ufficiale per l'Italia, anche gli Stati Uniti del resto aspettano i dati della versione. Dati che ci sono nel frattempo arrivati dalla Svezia, dove la vettura è già comparsa sul sito Kia e dovrebbero essere identici a quelli per il resto d'Europa.



Ebbene la nuova Kia Niro EV avrà un motore da 150 kW/201 CV con 255 Nm di coppia, una potenza quasi sovrapponibile a quelli della nuova Renault Mégane E-Tech guidata in Spagna, anche se la francese è leggermente più potente: 220 CV e 300 Nm di coppia. Sul fronte batteria abbiamo un accumulatore da 64,8 kWh, insomma siamo estremamente vicini alla Hyundai KONA Electric 2021 - qui trovate i nostri dieci motivi per acquistare nuova KONA Electric 2021 e uno per non farlo.



Secondo il ciclo WLTP, siamo a 463 km di autonomia massima, anche se poi nel mondo reale dovremmo avere qualche chilometro in meno. Particolarmente potente la velocità di ricarica: in 43 minuti siamo in grado di portare la batteria dal 10 all'80%. Sono tutti dati che comunque andranno ufficializzati per l'Italia, così come quelli relativi alla variante Plug-in Hybrid, che avrà in Svezia un motore elettrico da 62 kW/83 CV e una potenza combo di 183 CV, con una batteria più grande del modello attuale da 11,1 kWh (contro i precedenti 8,9) che dovrebbe essere sufficiente a percorrere fino a 60 km in Full Electric.