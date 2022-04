Come sarebbe un'ipotetica Ferrari Roma XX? Questo render ci fa sognare

Lo abbiamo detto più volte: la Ferrari Roma è il modello da scegliere per chi è alla ricerca del mezzo più elegante presente nella gamma del cavallino rampante, ma il kit messo a punto da Mansory ci ha dimostrato che con le dovute modifiche potrebbe diventare mostro da pista, quindi come sarebbe un’eventuale Roma “XX” da pista?

Questo è quello che deve essersi chiesto l’artista dietro all’account Instagram Magnus Concepts, che ha deciso di immaginare le fattezze di una Ferrari Roma da utilizzare soltanto tra i cordoli di un circuito e da aggiungere a quelle sei “XX” prodotte ufficialmente da Ferrari, nate con la FXX, passando poi per la FXX Evo, la 599XX, la 599XX Evo, la FXX-K e infine la FXX-K Evo.

Proprio come le sorelle “reali”, l’ipotetica Roma XX sfoggia un kit estetico che fa dell’efficienza aerodinamica il suo punto forte, con un enorme splitter frontale in fibra di carbonio, che si amalgama alla perfezione con le forme originali delle vettura, che poi sfoggia delle minigonne sapientemente lavorate che raccordano poi il tutto col retrotreno, che è dominato da un imponente diffusore a tutta larghezza, dal cui centro fuoriesce un doppio tubo di scarico, mentre poco sopra, accanto al baule posteriore, ci sono due enormi pinne che fanno da supporto all’alettone, anch’esso realizzato nella pregiata fibra nera.

I gruppi ottici diventano oscurati su entrambi i lati dell’auto, mentre la vista laterale mette in mostra i nuovi cerchi con serraggio centerlock che calzano pneumatici slick griffati Pirelli. E chissà cosa potrebbe nascondere sotto al cofano: il V8 da 3.9 litri originale è in grado di sprigionare 620 CV e 761 Nm di coppia nella sua configurazione standard, ma siamo sicuri che in questo caso l’output della potenza sarebbe decisamente più elevato.

Purtroppo si tratta soltanto di un mezzo inventato dando libero sfogo alla fantasia del suo creatore, ma tornando alla realtà, non bisogna dimenticare che la casa di Maranello è attualmente al lavoro su una Roma che sotto al cofano nasconde un V12 Ferrari.