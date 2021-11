Come incontrare Valentino Rossi a EICMA 2021: posti limitati causa COVID-19

Il 2020 è stato un anno terribile per tutti, anche per EICMA, che ha dovuto per forza di cose cancellare il suo tradizionale evento annuale. Ci rifaremo in questo 2021, con EICMA che ha cambiato logo e volto. Ospite d'eccezione di questa edizione sarà Valentino Rossi, celebrato da Yamaha con l'evento One More Lap: vediamo come partecipare.

EICMA 2021 si svolgerà dal 25 al 28 novembre presso i padiglioni di Rho Fiera Milano, giovedì 25 novembre in particolare prenderà vita l'evento One More Lap alle 14:00 organizzato da Yamaha Motor in collaborazione proprio con EICMA per celebrare la carriera marchiata Tre Diapason di Valentino Rossi (come saprete: Valentino Rossi si ritira dalla MotoGP).

L'evento sarà gratuito ma a numero chiuso a causa delle restrizioni legate al COVID-19. Ecco dunque come ottenere un accredito: innanzitutto dovrete acquistare un biglietto d'ingresso a EICMA 2021 valido per giovedì 25 novembre entro e non oltre martedì 9 novembre attraverso il ticket shop ufficiale di EICMA. Successivamente, entro la giornata di venerdì 12 novembre, tutti gli acquirenti del biglietto riceveranno via e-mail le istruzioni per partecipare al CLICK DAY, che avverrà giovedì 18 novembre.

A partire dalle 9:46 del 18 novembre infatti si potranno richiedere i pass dell'evento fino a due ingressi per ciascun ordine, che permetteranno l'accesso all'Arena MotoLive di EICMA dove si svolgerà One More Lap. Correte dunque ad acquistare il biglietto per il 25 novembre e poi non perdete il CLICK DAY sul sito www.eicma.it. Come ricordato sopra, l'evento è gratuito fino a esaurimento posti.