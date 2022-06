Come sarà la Hyundai IONIQ 6: sul web i primi dettagli del design

Hyundai Motor Group sta lavorando in maniera eccelsa sul fronte elettrico, del resto la Hyundai IONIQ 5 e la Kia EV6 hanno raccolto premi in ogni parte del mondo nell'ultimo anno (la Kia EV6 è Auto dell'Anno 2022). Prossimamente però l'attenzione potrebbe catalizzarsi sulla nuova IONIQ 6, della quale oggi abbiamo nuovi render.

Si tratta della versione stradale della Hyundai Prophecy, concept lanciato dalla casa coreana nel 2020, della quale però sappiamo ancora pochissimo. Hyundai ha infatti rilasciato in via ufficiale solo degli sketch, oggi però sul web sono arrivate delle foto grazie alle quali è possibile sbirciare qualche dettaglio in più. Queste nuove immagini fanno trapelare un'eccellente linea aerodinamica, inoltre le telecamere al posto degli specchietti sembrano differenti rispetto al concept originale.

Se sul design i coreani stanno mantenendo altissimo l'hype, sul fronte tecnico sappiamo già che la IONIQ 6 sarà costruita su piattaforma E-GMP, la stessa della IONIQ 5, della EV6 e della GV60 di Genesis. La BEV avrà una batteria da almeno 73 kWh con 482 km di autonomia. La variante entry-level avrà un singolo motore da 160 kW/218 CV, mentre al top della gamma dovremmo avere la versione Dual Motor AWD da 230 kW/313 CV. Se siete interessati a questa nuova Hyundai IONIQ 6 "rimanete sintonizzati" sulle nostre frequenze, perché il produttore rilascerà più info ufficiali il 28 giugno 2022.