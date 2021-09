Come guidare un monopattino: a Milano lezioni gratis per la Settimana della Mobilità

Il tema “monopattini elettrici” è quantomai scottante, soprattutto dopo la recente morte di un ragazzo di 13 anni che avremmo dovuto evitare a tutti i costi. Ebbene per la Settimana Europea della Mobilità Bird vi insegna come guidare correttamente un monopattino elettrico, in tutta sicurezza.

L’evento si terrà venerdì 17 settembre dalle 10:00 alle 19:00 in Piazza Sant’Agostino a Milano. I passanti potranno divertirsi a fare test drive lungo un circuito che simula un percorso cittadino, inoltre potranno imparare come guidare e parcheggiare correttamente un monopattino rispettando tutte le normative stradali e comunali. Questi dispositivi, lo ricordiamo, possono aiutare a migliorare l’area che respiriamo nelle nostre città, motivo per cui Cittadini per l’Aria Onlus spiegherà ai partecipanti quali migliorie possono portare all’ambiente questi veicoli ecologici.

Tornando alle regole invece, facciamo un breve recap: solo chi ha compiuto 14 anni può mettersi alla guida di un monopattino, e da solo, andare in due è vietato. Questi veicoli possono circolare sulle strade comunali con limite di velocità a 50 km/h, lungo le strade extraurbane aperte alle bici, sulle corsie ciclabili; possono inoltre entrare nelle ZTL e nelle aree pedonali, non possono invece andare sui marciapiedi e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

La velocità massima per legge è i 25 km/h sulle strade e piste ciclabili, mentre nelle zone pedonali non si devono superare i 6 km/h. Il casco infine è obbligatorio per i minorenni, è però raccomandato a qualsiasi età - e da questo punto di vista potrebbero arrivare importanti novità ufficiali a breve, con il casco obbligatorio finalmente per tutti.