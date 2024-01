Come si guida una Porsche 911 dotata di un vecchio motore McLaren F1?

Cosa succede se su una vettura stradale viene montato un motore da monoposto di Formula 1? La risposta ci arriva da un video YouTube di Magnus Walker, storico collezionista Porsche che ha guidato una 911 modificata con un motore da F1.

A realizzare il lavoro è stata la compagnia britannica Lanzante, che ormai da qualche anno si occupa di montare motori da F1 usati su Porsche stradali. Nel video di oggi si parla nello specifico di un motore McLaren TAG turbo V6, utilizzato durante il GP D’Austria del 1987 da Stefan Johansson, poi arrivato settimo a bordo sulla sua McLaren. Lo stesso pilota, diventato un artista a Santa Monica dopo il ritiro dalle corse, ha anche realizzato la particolare livrea della 911 protagonista del video in questione.

Lanzante dichiara di spendere circa 1,45 milioni di dollari (1,33 milioni di euro) per la realizzazione di ogni singola vettura. I motori arrivano direttamente dalla McLaren: anche se brandizzati TAG (Techniques d'Avant Garde), azienda meglio conosciuta come TAG-Heuer, i propulsori sono comunque stati sviluppati internamente da Porsche, diciamo dunque che per questi motori si tratta un po’ di un “ritorno a casa” (chi ha prodotto i motori delle monoposto F1 del 2023?). A ottimizzare il motore per il montaggio su auto stradale è stata Cosworth, che ha ovviamente applicato diverse modifiche come la riduzione dei turbo e il bilanciamento del rapporto aria-carburante.

Il risultato è un propulsore capace di erogare 503 CV con 420 Nm di coppia; con un assetto da pista, la potenza arriva a 900 CV in fase di gara, circa 1.200 CV in fase di qualifica. Non vi resta che mandare online il video presente in pagina, così da vedere (e soprattutto ascoltare) in azione la vettura modificata da Lanzante - capace persino di “lanciare fiamme” dal posteriore.