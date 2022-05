Come si guida oggi una Packard Model F del 1902? 120 anni e sentirli tutti...

È quasi superfluo ricordarlo: oggi a bordo di un'auto abbiamo una marea di comfort e diamo quasi tutto per scontato, anche se la vettura ha qualche anno sulle spalle. Provate invece a immaginare come sarebbe guidare un'auto storica vecchia di 120 anni...

Un'esperienza simile ci viene raccontata da Matt Farah del canale YouTube The Smoking Tire, che si è effettivamente messo alla guida di una storica Packard Model F del 1902 - "vecchia" solo per carta d'identità, visto che la vettura sembra tenuta in perfette condizioni. Questo grazie all'Audrain Auto Museum di Newport, che oltre a prendersi cura di vetture storiche organizza anche la Veteran's Run, una corsa/raduno che va da Newport, Rhode Island, a Bristol e ritorno con vetture costruite prima del 1910.

Un qualcosa di meraviglioso da guardare ma meno da guidare: anche se la Packard Model F è parecchio più avanzata di molte altre concorrenti (ha ad esempio un cambio a tre marce e un freno a pedale), resta comunque molto difficile da guidare, con una potenza che non supera i 12 cavalli a causa di un motore monocilindrico a quattro tempi. Mandate pure in play il video per vedere cos'hanno combinato Matt Farah e il suo partner in crime Zack Klapman.