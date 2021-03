Come si guida il nuovo Opel Mokka-e elettrico? La prova di Matteo Valenza

Fra le auto elettriche più interessanti del momento abbiamo certamente l’Opel Mokka-e, crossover a zero emissioni che colpisce per le sue linee giovani e futuristiche. Matteo Valenza l’ha provata per due giorni e nel suo nuovo video vi racconta com’è stata l’esperienza.

Opel Mokka-e, costruita su piattaforma CMP del Gruppo PSA, offre una batteria da 50 kWh, un motore da 136 CV che possono essere modulati grazie alle diverse modalità. Con la Normal la potenza viene limitata a 109 CV, con la Eco si scende a 89 CV, il tutto ovviamente a favore di minori consumi e dunque una maggiore autonomia. In Sport invece il Mokka-e libera tutta la sua potenza, certo esaurendo un pochino prima la sua batteria.

Grazie alla piattaforma francese su cui è costruito, il nuovo Mokka offre anche motorizzazioni classiche, benzina o diesel, inoltre rispetto a un DS3 Crossback l’assetto sembra leggermente più rigido e gli ingressi in curva risultano estremamente precisi - sempre secondo l’esperienza del nostro amico Matteo Valenza. Interessante poi la plancia, con due grandi schermi uno posto dietro lo sterzo, l’altro in posizione centrale rivolto leggermente verso il conducente - per una migliore visibilità. Scoprite dunque le potenzialità del nuovo Mokka-e mandando in play il video in pagina.