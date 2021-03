Come si guida una Ford Model T del 1924? Ve lo spiega il pilota Joey Logano

Guidare le auto di nuova produzione è un gioco da ragazzi, offrono tutti i comfort possibili e immaginabili, aiuti elettronici e quant’altro, provate però a guidare una Ford Model T del 1924... non è affatto facile ma vi insegna un istruttore d’eccezione: il pilota Joey Logano.

Il campione NASCAR ha pubblicato sul suo canale YouTube un video della rubrica Carography in cui vi spiega come guidare una splendida Ford Model T, nello specifico quella personale del pilota firmata da Edsel Ford II in persona, che possiede una discreta collezione tutta dedicata al marchio dell’ovale blu.

Una vettura tanto iconica quanto complicata da gestire: non va molto veloce, le sue ruote non sono proprio adatte a ogni tipo di terreno, i tre pedali (uno dei quali è riservato alla marcia indietro) inoltre hanno una disposizione che potrebbe mandare in confusione anche il pilota più esperto; metterla in moto e in marcia poi non è proprio l’operazione più semplice del mondo.

Per concludere, non dimenticate che si tratta di una vettura totalmente “aperta”, meglio guidarla con condizioni meteo favorevoli. La cosa più importante è comunque guidarla: Logano infatti vi consiglia assolutamente di provare l’esperienza poiché è qualcosa che non si può spiegare a parole - o con i video di YouTube.

Significherebbe mettersi al volante di un pezzo di storia, l’inizio di una tradizione che ci porterà al 2030 con soli veicoli 100% elettrici a marchio Ford...