Risparmiare carburante e CO2 con i percorsi green di Google Maps

Google Maps pare si stia confermando grande promotore della riduzione delle emissioni. Il gigante tecnologico aveva introdotto una nuova funzionalità per guidare gli utenti lungo percorsi più ecologici di nome eco-routing. Da allora la compagnia stima di aver contribuito al risparmio totale di 1,2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Google Maps è quello strumento che probabilmente ci ha salvato più di una volta dal perderci durante i nostri viaggi, le sue funzioni però non si esauriscono al semplice indicarci un percorso per una destinazione. Oggi con Google Maps possiamo risparmiare sul carburante in base al motore del nostro veicolo, possiamo impostare un vero e proprio itinerario con tanto di tappe e deviazioni, possiamo addirittura modificare un punto di interesse e segnalarlo agli altri guidatori. Insomma, la tecnologia oggi ci permette di viaggiare con maggiore serenità rispetto al passato.

Ma c'è di più: secondo l'ultimo rapporto ambientale della stessa Google, la funzione eco-routing ha permesso di risparmiare emissioni equivalenti a 250.000 auto a benzina guidate per un anno. Questi calcoli sono basati sui dati dell'EPA, che indicano che un'auto media emette circa 4,6 tonnellate di anidride carbonica all'anno. I risparmi ottenuti sono il risultato delle scelte degli utenti di Google Maps che optano per i percorsi più ecologici, anche se non sempre sono i più veloci disponibili.

Sebbene per raggiungere l'obbiettivo delle zero emissioni serva ancora del tempo, la funzione di eco-routing di Google rappresenta un passo significativo dell'azienda verso la sostenibilità. L'obiettivo a lungo termine per adesso prevede di dimezzare le emissioni del 2018 entro il 2030 e Google sembra essere in prima fila nella lotta al cambiamento climatico.