Ecco come GM immaginava gli anni 2000: con la Pontiac Pursuit Concept del 1987

Gli anni '80 ci hanno regalato super car da urlo come la mitica Ferrari F40, diversi produttori però si sono lanciati nella creazione di prototipi futuristici (molti dei quali non avrebbero avuto futuro). Uno di questi è il Pontiac Pursuit Concept di GM, costruito nel 1987.

GM immaginava così il futuro, con abitacoli "a capsula", linee affusolate e aerodinamiche, larghe fasce di luci sul frontale (effettivamente una vettura simile non avrebbe sfigurato all'interno di un Blade Runner su grande schermo...). Un'auto che all'epoca montava un motore 2.0 Turbo 4 cilindri, in grado di erogare 200 CV di potenza e inviarli alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 5 rapporti. Almeno su questo GM non ci ha preso, visto che nel futuro (il nostro presente in pratica!) il cambio manuale sta pian piano sparendo dalla circolazione.

Per alcuni elementi però il Pontiac Pursuit Concept era decisamente avanti per i tempi, pensiamo ai dati GPS e alle informazioni meteo visualizzate direttamente sulla plancia in tempo reale, con un sistema di sterzata a quattro ruote gestito elettronicamente. La vettura si faceva notare anche per un particolare sterzo che sembrava preso in prestito dalla Formula 1, pieno di pulsanti e leve. Vi sarebbe piaciuto un futuro così? Tra l'altro è un concept che somiglia in qualche maniera alla mitica Volkswagen XL1 Plug-In Hybrid, l'auto più aerodinamica del mondo.