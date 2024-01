Come funzionano le nuove colonnine City Plug di A2A: la ricarica senza limiti di tempo

Quando si parla di mobilità elettrica ci si lamenta dello scarso numero di colonnine disponibili, ora però A2A sta installando nuovi punti di ricarica “innovativi” che permettono di ricaricare l’auto elettrica quando parcheggiata in città: si chiamano City Plug.

Quanto tempo resta parcheggiata la vostra auto ogni giorno? Molto probabilmente svariate ore, magari durante tutta la giornata lavorativa. Con un’auto elettrica potreste investire questo tempo morto a ricaricare la batteria, cosa che con i nuovi City Plug di A2A è sicuramente più semplice. Parliamo di colonnine poco ingombranti ideate dal Gruppo A2A con il design di Giugiaro Architettura. Tecnicamente non offrono molta potenza ma è proprio questa la chiave del loro successo: erogano al massimo 7 kW di potenza e non hanno limiti di tempo. Potete dunque lasciare la vettura a caricare tutto il giorno oppure tutta la notte, senza necessità di spostarla a ricarica ultimata.

I punti di ricarica City Plug di A2A non hanno stalli riservati come accade su altre colonnine più potenti, si trovano semplicemente presso i normali parcheggi blu (a Londra sono andati oltre e hanno installato dei punti di ricarica "invisibili" a bordo strada). A oggi si possono trovare a Brescia e a Milano, dov’è appena stato inaugurato il progetto; in totale si prevede di installare 4.000 nuovi punti di ricarica City Plug (suddivisi in 285 stazioni) nei prossimi due anni, andando così a triplicare la disponibilità attuale nella città meneghina.

L’idea è alquanto smart, anzi si attendeva da diversi anni: ogni utente elettrico potrà caricare la propria auto mentre fa le sue commissioni oppure è al lavoro, senza preoccuparsi di dover spostare la vettura a ricarica ultimata (del resto a 7 kW potrebbero volerci ore per una ricarica completa ma questo fa parte del “gioco”). Il sistema City Plug ha solo un grande neo: non avendo stalli riservati alle elettriche, ma trovandosi su parcheggi blu aperti a tutti, in una città come Milano potrebbe essere difficile trovare un posto libero per ricaricare. Bisogna insomma sperare nella fortuna, almeno per ora.