Come funziona il volante steer-by-wire di Lexus RZ 450e con l'angolo di sterzo variabile?

L’introduzione dello sterzo “yoke” su Tesla Model S Plaid ha portato scompiglio, ed è stato etichettato in pochissimo tempo come poco pratico e in certi casi anche pericoloso in eventuali manovre di emergenza, dove la necessità di girare tanto il volante fa a cazzotti con la forma dello stesso. Lo yoke proposto da Lexus invece risolve il problema.

Con il debutto della RZ 450e, la prima elettrica marchiata Lexus, il costruttore giapponese ha scelto proprio un volante di tipo yoke simile a quello Tesla, ma con soluzioni ben diverse e più intelligenti. Innanzitutto parliamo di un sistema di sterzo “steer-by-wire”, che dunque fa a meno del classico piantone, e utilizza invece due unità di controllo elettroniche: la prima è posizionata dietro al volante ed invia i dati di coppia del volante alla seconda posizionata direttamente sulla cremagliera di sterzo per muovere le ruote.

Questa tecnologia permette poi di adottare un angolo di sterzo variabile, ed è proprio questo il “colpo di genio” che risolve i problemi legati a questa tipologia di sistema. Di fatto lo yoke della RZ permette di fare qualsiasi manovra senza bisogno di staccare le mani dal volante, proprio perché l’angolo di sterzo varia elettronicamente in base alla circostanza di guida.

Per fornirvi alcuni numeri, pensate che per passare da una sterzata completa a sinistra ad una sterzata completa a destra, lo yoke Tesla richiede 800 gradi di rotazione, mentre il volante della Lexus RZ richiede soltanto 150 gradi di rotazione.

Secondo l’ingegnere capo dei veicoli elettrici Lexus, questa tecnologia sarà un elemento chiave per i futuri veicoli elettrici: “Questa è una caratteristica molto efficace per l’elettrificazione. Ha una profonda connessione con il tipo di elettrificazione che stiamo cercando di ottenere. Aumenta la connessione tra vettura e pilota unendo sterzo, frenata e accelerazione insieme con lo stesso gusto”.

Infine ci teniamo a precisare che il sistema Lexus non adotta alcun piantone a differenza di sistemi steer-by-wire concorrenti (ad esempio quello di Infiniti Q50) che lo utilizzano per motivi di sicurezza qualora si rompesse qualche parte elettronica. Invece Toyota, Denso e JTEKT hanno sviluppato due unità di controllo elettroniche che si supportano a vicenda, e questi due motori possono essere alimentati dal pacco batterie, dalla normale batteria a 12 volt o da una batteria al litio di emergenza.