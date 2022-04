Come funziona un volante da F1? Ce lo spiega nel dettaglio Romain Grosjean!

Mentre i fan del Cavallino Rampante continuano a gioire del Grande Slam di Leclerc in Australia, l’ex pilota di F1 e pilota IndyCar Romain Grosjean ci spiega come funziona un volante da Formula 1 con un video pubblicato proprio nelle ultime giornate sul suo canale YouTube.

Il pilota franco-svizzero si è decisamente divertito nello spiegare in ogni minimo dettaglio come funziona lo sterzo implementato nelle monoposto di Formula 1, illustrandoci l’esempio specifico del volante in dotazione ad HAAS nel corso del 2020 che, come ci svela “La Fenice”, è stato realizzato basandosi sul volante di Kimi Raikkonen quando correva ancora per la Ferrari.

Posteriormente troviamo quindi le leve del cambio e la frizione, assieme a due bottoni ai lati per attivare la potenza massima e il DRS o Drag Reduction System, ovverosia il meccanismo che consente all’alettone posteriore di aprirsi per modificare l’aerodinamica e consentire alla vettura di raggiungere velocità superiori, guadagnando terreno sul pilota davanti. Inoltre, troviamo due “bottoni rapidi” che possono essere programmati con qualsiasi funzione presente sulla parte frontale dello sterzo, cosicché l’attivazione in curva sia estremamente rapida.

Spostandosi anteriormente si trova il vero e proprio “caos”, dove il grande bottone rosso “P” è il limitatore di velocità per la corsia dei pit stop, mentre il piccolo bottone “OK” serve per confermare combinazioni specifiche di comandi. Non mancano poi piccoli pulsanti e rotelle per gestire lo “State of Charge”, ovverosia lo stato di carica delle batterie, mentre la ruota centrale indica le varie impostazioni della vettura durante la corsa per andare a massima velocità, risparmiare benzina o spegnere la macchina.

Insomma, avete capito quanto va a fondo questa analisi: se volete comprendere nel dettaglio come opera un volante da Formula 1, vi consigliamo caldamente la visione del video firmato Romain Grosjean.

