Come funziona la Sospensione Attiva della nuova Citroën C5 X è Plug-in Hybrid

Lo scorso 12 gennaio vi abbiamo raccontato dell'arrivo del nuovo SUV Citroën C5 Aircross 2022, disponibile anche in versione Plug-in Hybrid. Ebbene oggi esiste anche nuova Citroën C5 X è Plug-in Hybrid, versione che offre una tecnologia inedita: la Sospensione Attiva Citroën Advanced Comfort.

Come funziona questo nuovo sistema Citroën? Grazie a diversi sensori che rilevano le irregolarità della strada in pochi millesimi di secondo, una centralina elettronica è capace di determinare in ogni momento i parametri corretti per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti. Oltre ai sensori ESP la sospensione controllata dispone di altri 4 sensori di posizione verticale e di 3 sensori che rilevano la velocità delle ruote per analizzare i movimenti della scocca e il ritmo di guida: accelerazione longitudinale e laterale, angolo di imbardata (rotazione del veicolo intorno al suo asse verticale), angolo e velocità di sterzata del volante, posizione del pedale dell'acceleratore, pressione di frenata o carico del veicolo. Tutte informazioni che permettono alla centralina elettronica di adattare in modo costante la regolazione di ogni sospensione.

"Per lo sviluppo di C5 X, abbiamo dovuto rispettare un capitolato molto rigido: aumentare la morbidezza che caratterizza le sospensioni Citroën per garantire una guida fluida, offrendo al contempo una stabilità della scocca di altissimo livello. Abbiamo lavorato per quattro anni allo sviluppo di queste prestazioni esclusive per ottenere il comfort assoluto offerto dalle sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort", ha spiegato Denis Mineret, Responsabile dello Sviluppo del Sistema delle Sospensioni di C5 X.

Questa tecnologia rappresenta l'ultimo obiettivo raggiunto dal programma Citroën Advanced Comfort, lanciato ormai nel 2016. Per il brand la parola comfort abbraccia numerosi elementi e aspetti della vettura, dalle sospensioni alla stabilità della scocca, passando per l'acustica, i sedili, la luminosità, l'abitabilità, l'ergonomia e la modularità. Se vi piace il mondo Citroën, lo scorso mese di giugno è stata lanciata la nuova Citroën C4 X 2022.