Come funziona un motore elettrico? È più semplice di quanto pensiate

Le auto elettriche sono il futuro, questo lo sappiamo già: non producono direttamente CO2, dunque sono meno inquinanti, e possono essere sia compatte e comode, sia estremamente veloci come il prototipo GreenTeam. Eppure, non tutti sanno come operano: vediamo, dunque, come funziona un motore elettrico.

Non temete, non si tratta di una spiegazione tanto complessa quanto quella per i motori a combustione interna: al contrario degli ICE, composti da decine di pezzi differenti, i motori elettrici presentano essenzialmente tre parti facili da inquadrare. Come potete vedere dall’esploso in 3D in calce, abbiamo lo statore, il rotore e l’involucro esterno: il primo è il componente, come da nome, statico, e non è altro che un cilindro cavo costituito da delle bobine di filo di rame. Il secondo, che ruota, è un cilindro pieno che si muove nel momento in cui la corrente elettrica attraversa lo statore e genera un campo magnetico.

Naturalmente, a queste tre parti vanno poi aggiunte la trasmissione, le batterie e l’inverter per trasformare la corrente continua delle celle in alternata. Infine, è necessario differenziare i propulsori elettrici asincroni e quelli brushless: i primi vedono il rotore sfruttare la corrente per generare un suo campo magnetico; i secondi, invece, vedono il rotore muoversi in sincronia con il campo generato dallo statore.

Come avrete già potuto intuire dalla descrizione dei componenti fornita sopra, nel momento in cui la corrente attraversa le bobine dello statore il campo magnetico generato fa girare il rotore, il quale genera a sua volta un secondo campo magnetico. Nei motori senza spazzole a magneti permanenti la rotazione è congiunta, mentre nei motori asincroni, come da nome, il rotore si muove in ritardo. Questa interazione porta dunque l’energia necessaria alle ruote, facendo muovere il veicolo.

Piccola curiosità: la presenza di pochi componenti rende il motore elettrico meno soggetto a rotture meccaniche e garantisce una manutenzione più semplice del veicolo. In breve, i veicoli elettrici sono di gran lunga più affidabili e duraturi, capaci di arrivare mediamente a 650.000 chilometri secondo le ultime stime.

Soddisfiamo in chiusura un’altra curiosità per coloro che magari hanno già un EV: ecco come ricaricare l’auto elettrica in condominio.