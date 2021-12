Come funziona la nuova Mazda2 Hybrid 2022, la prima Full Hybrid di Mazda

L'anno nuovo porterà in casa Mazda la nuova Mazda2 Hybrid 2022, la prima vettura del produttore giapponese a montare un sistema Full Hybrid incredibilmente efficiente. L'auto sarà disponibile nella primavera 2022, andiamo a conoscere a fondo la sua scheda tecnica.

La nuova Mazda2 Hybrid presenta un sistema Full Hybrid che mette insieme un motore termico benzina a tre cilindri da 1.490 cc, 93 CV/68 kW con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale di 116 CV/85 kW, abbiamo dunque a che fare con una piccola tutto pepe. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in 9,7 secondi, la velocità massima inoltre è di 175 km/h. Ottimi i consumi, visto che nel ciclo combinato WLTP abbiamo soltanto 4,0-3,8 litri/100 km, con emissioni di CO2 ferme a 93-87 g/km - a seconda se si montano cerchi da 16" o da 15". Grazie a questo la nuova Mazda2 Hybrid ha conquistato 3,5 stelle Green NCAP.

In fase di partenza la nuova Mazda2 Hybrid 2022 funziona in modalità EV, promettendo in ambito urbano una marcia silenziosa e fluida, a zero emissioni di CO2, senza particolato e NOx. Quando serve più energia entra in azione il motore termico, con la batteria del sistema Full Hybrid che si ricarica ogni qual volta si decelera o si frena. Nonostante la presenza del sistema ibrido con doppio motore e batteria ad alte prestazioni, la Mazda2 Hybrid 2022 offre 286 litri nel bagagliaio e un passo da 2.560 mm, il che significa avere un abitacolo comodo per quattro adulti. In Europa sarà disponibile in tre livelli di allestimento, Pure, Agile e Select. Per saperne di più: la Mazda2 si rinnova nel 2022.