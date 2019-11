Come si istruisce l'AI di Tesla? Ve lo spiega un video di 10 minuti

Tesla ha promesso per il prossimo anno, il 2020, l’arrivo sulle sue auto della Guida Autonoma completa (chiamata dall’azienda Full Self Driving), una funzionalità che si avvale ovviamente della potenza dell’AI. Ma come fa la società californiana a istruire le automobili?

Ce lo mostra Andrej Karpathy, a capo del reparto AI e Computer Vision di Tesla, che ha tenuto una conferenza proprio sul funzionamento della rete neurale del brand. Karpathy può vantare un PhD alla Stanford University in Machine Learning, dove ha redatto un focus sul Deep Learning per la Computer Vision il Natural Language Processing, dunque è uno che sa assolutamente quello che dice.



In Tesla ha fatto presto carriera, iniziando fra l’altro a lavorare per Elon Musk a un progetto esterno nonprofit. Questo accadeva ormai due anni fa, oggi dobbiamo prepararci alla guida autonoma reale, funzionante, se siete dunque curiosi di capire come la società sia riuscita a raggiungere i risultati odierni date un’occhiata al video, che è anche pieno zeppo di dimostrazioni video, non è soltanto parlato.



Karpathy ha sottolineato che i traguardi raggiunti si devono anche all’enorme flotta Tesla in circolazione in tutto il mondo, che contribuisce a fornire dati fondamentali per correggere ogni bug e aiutare l’AI a comportarsi sempre meglio.