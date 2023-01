Come funziona la frizione delle auto? Ecco quando va controllata

Dopo avere visto come funziona un motore elettrico, torniamo a rispondere a un quesito tecnico legato alle automobili: come funziona la frizione? Studiamo la sua struttura e il funzionamento del meccanismo, comprendendo inoltre quando richiede controlli e un’eventuale sostituzione.

Innanzitutto, che cos’è la frizione? È un meccanismo che trasferisce il movimento dal motore al cambio dell’autovettura, separando il motore dalla trasmissione e permettendone l’innesto graduale. Questo congegno è composto da tre componenti chiave: il disco frizione, lo spingidisco e il cuscinetto reggispinta. Il primo è realizzato con materiale di attrito esternamente, un pacco di molle per smorzare le vibrazioni e un profilo scanalato centralmente. Il secondo è un insieme di lamelle legate a un disco in acciaio.

Il funzionamento non è così complesso: nel momento in cui si preme il pedale della frizione, il movimento viene trasmesso direttamente al cuscinetto reggispinta che fa indietreggiare lo spingidisco, interrompendo così il collegamento al motore affinché si possa cambiare marcia. Naturalmente, quando si rialza il pedale cuscinetto e spingidisco ritornano verso il volano e aderiscono progressivamente a esso; quando l’attrito li porta a ruotare alla stessa velocità, allora si la frizione si innesta di nuovo e ricomincia il trasferimento del moto.

È facile intuire, a questo punto, come si usura la frizione: non è una questione di strada percorsa, bensì di tipo di percorso e stile di guide. Per esempio, guidando prevalentemente in autostrada si possono superare anche i 100.000 chilometri senza notare particolari problemi. Al contrario, trascorrendo la maggior parte del tempo su strade di città la frizione può usurarsi anche dopo i 20.000 chilometri se la guida non è delle migliori.

Se volete valutare lo stato della frizione basta lanciare l’auto in prima e passare alla quarta accelerando a fondo: se il motore sale di giri senza aumentare la velocità, allora il disco è usurato. Altrimenti, basta prestare attenzione alla corsa irregolare del pedale e alla sua pesantezza.