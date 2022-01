Ecco come le Tesla si difendono dalle armi batteriologiche: il video

Con l'arrivo del COVID-19 in tutto il mondo abbiamo familiarizzato con una nuova coppia di parole: filtro HEPA. Tale filtro esisteva prima della pandemia, dopo l'emergenza però lo abbiamo visto pubblicizzato su treni, aerei e quant'altro, ma perché è così importante? Ve lo mostra Tesla con un nuovo video ufficiale.

Oltre che su mezzi di trasporto di massa il filtro HEPA è arrivato anche a bordo delle vetture Tesla, in particolare le Model Y, Model X e Model S, motivo per cui gli uomini di Elon Musk hanno deciso di mettere in scena una suggestiva dimostrazione. Hanno gonfiato una bolla attorno a una nuova Model Y e a una vettura sprovvista di filtro HEPA. Hanno poi liberato dei fumi dalla colorazione rossa per far capire al grande pubblico in quale vettura questi sarebbero riusciti a penetrare indisturbati.

Ebbene l'abitacolo della Tesla Model Y è rimasto assolutamente pulito e perfettamente filtrato, mentre quello dell'auto concorrente si è saturato di fumo. Per l'installazione del filtro HEPA Tesla si è lasciata ispirare dai protocolli di sicurezza attivi presso gli ospedali e l'industria aerospaziale, con le sue vetture che ora sono in grado di filtrare il 99,97% del particolato presente nell'aria, compresi fumi, batteri e pollini.

Il filtro è attivo ogni qualvolta il climatizzatore prende l'aria dall'esterno, le Tesla però sono protette anche da armi batteriologiche - con una modalità che "sigilla" l'abitacolo e non permette agli elementi esterni dannosi di penetrare.