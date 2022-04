Come funziona il cambio manuale? Scopritelo con un capolavoro di ingegneria LEGO!

Di capolavori LEGO legati al mondo automotive ne abbiamo visti in questi mesi: l’ultimo e tanto amato dai fan della Formula 1 è la monoposto McLaren LEGO a grandezza naturale.. Tuttavia, per chi preferisce creazioni molto più tecniche, ci sono proposte migliori: eccovi un cambio manuale a 5 marce realizzato completamente con i LEGO.

Gli amanti dei mattoncini in plastica nati a Billund cresciuti specialmente con i kit della gamma Technic ameranno questo capolavoro d’ingegneria: l’esperto Brick Technology ha infatti mostrato su YouTube l’intero processo di creazione e prova di una trasmissione manuale a 5 marce realizzata integralmente in LEGO e attivata da un piccolo motore elettrico.

Il tutto inizia da un semplicissimo sistema a due marce, giusto per illustrarne il funzionamento; dopodiché, egli è passato a un sistema a cinque marce aggiungendo altri due set di ingranaggi. Completati questi passaggi, Brick Technology ha poi lavorato sul cambio con non pochi problemi tecnici: tra pezzi troppo corti e mancanza di rinforzi, egli ci ha impiegato non poco a crearlo. In seguito al test per accertarsi del corretto funzionamento, egli ha dunque aggiunto la retromarcia e collegato il tutto a un banco prova come si deve, completo di dinamometro.

Il test finale mostra perfettamente come anche i LEGO possano consentire ad appassionati e ai più piccoli come funziona una trasmissione manuale a 5 velocità, e che spettacolo! Per gli amanti dei LEGO è senza ombra di dubbio uno show imperdibile.

Sempre nell’ambiente LEGO-automotive, lo scorso marzo abbiamo assistito alla triste fine di una Jeep in scala 1:1 distrutta durante le foto di rito.