Come funziona il Bonus Colonnine per privati e condomini: ultimi giorni per le richieste

Non solo Bonus Colonnine destinato a imprese e professionisti: dal 19 ottobre è possibile presentare le richieste anche per privati e condomini. Vi spieghiamo come funziona il Bonus Colonnine per privati cittadini - che per ora è solo retroattivo.

Il Governo mette sul piatto fino all’80% di rimborso sul prezzo di acquisto di una nuova wallbox casalinga o condominiale, la quota però non può superare i 1.500 euro per i privati cittadini e gli 8.000 euro per i condomini. A disposizione ci sono 80 milioni di euro, le installazioni però devono essere state eseguite fra il mese di ottobre e quello di dicembre 2022, dunque un anno fa circa. Le domande possono essere presentate fino al 2 novembre 2023. Se avete effettuato l’installazione della vostra wallbox nel corso del 2023 dovete attendere nuove istruzioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Come ricordato in apertura, anche le aziende e i professionisti possono ottenere un’agevolazione che copre fino al 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021. Su questo fronte il Governo ha stanziato 87,5 milioni di euro a beneficio di quelle imprese e professionisti che negli ultimi anni hanno dato fiducia alla mobilità elettrica - per un business a zero emissioni. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo Come funziona il nuovo Bonus Colonnine per imprese e professionisti.