Come funziona il nuovo Bonus Colonnine: a disposizione ci sono 87,5 milioni di euro

Se state aspettando il momento adatto per dotare la vostra azienda di una colonnina per la ricarica, potrebbe essere arrivato. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti annunciato ufficialmente un nuovo Bonus Colonnine.

Al momento si tratta di un Bonus destinato a imprese (di ogni dimensione, non ci sono limiti) e professionisti che operano su tutto il territorio italiano, un’agevolazione che copre il 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021, dunque formalmente si tratta di un bonus retroattivo. Il MASE ha messo a disposizione del Bonus Colonnine 87,5 milioni di euro suddivisi in questo modo: 70 milioni di euro servono a finanziare l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore inferiore a 375.000 euro, 8,75 milioni invece servono per infrastrutture dal costo pari o superiore a 375.000 euro, infine gli 8,75 milioni restanti vanno ai professionisti.

Il Bonus Colonnine copre nello specifico (citiamo direttamente dal sito del MASE):

l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);

le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%)

Le imprese e i professionisti che vogliono ottenere il bonus devono compilare la relativa domanda sul sito di Invitalia, società che gestisce la procedura per conto del Governo. Le richieste possono partire dalle 10:00 del 26 ottobre 2023, l’invio finale della domanda sarà possibile dal 10 novembre 2023. Per i lavori al di sopra dei 375.000 euro bisogna invece inviare una PEC a Invitalia, sempre a partire dalle 10:00 del 26 ottobre 2023. Tutte le richieste devono in ogni caso arrivare entro le 17:00 del 30 novembre 2023, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata al Bonus Colonnine del MASE.