Come funziona una batteria Tesla con oltre 1.000 cicli di ricarica e 233.000 km?

Il mondo delle auto elettriche è relativamente giovane, ancora molti utenti non sanno quanti km possa realmente percorrere una BEV con la batteria originale, quanto costi poi cambiarla ecc. Grazie a un nuovo video siamo però in grado di vedere lo stato di salute di una Tesla Model S con 234.000 km all'attivo.

Si tratta di un un filmato estremamente interessante, non si vedono spesso prove di questo tipo, anche perché non sono moltissime le Tesla che hanno percorso più di 200.000 km al mondo - e ovviamente non fa testo il record di Hansjörg Eberhard von Gemmingen, che con la sua berlina elettrica ha sfondato il muro del milione di km, ma non con una sola batteria ovviamente.



Tornando al video in questione, è stata monitorata la salute di una Tesla Model S 70D con oltre 233.000 km sulle spalle e più di 1.000 cicli di ricarica: l'auto è stata portata allo 0% e poi di nuovo al 99%, così da capire quanti dei kWh degli originali 70 sono rimasti operativi (poco meno di 64 kWh). Ebbene ancora oggi la vettura è in grado di percorrere circa 330 km con una carica completa, il che non è affatto male dopo tutta questa strada.



Ricordiamo che le batterie delle auto elettriche sono progettate per avere una lunga durata, aiutate anche dal software in fase di ricarica: si pensa possano durare fino a 10-12 anni, motivo per cui molti produttori offrono una garanzia di 8 anni per tranquillizzare il cliente. Avete ancora dubbi a riguardo?