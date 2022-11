Come funziona Amazon Automotive: apre la sezione con accessori e servizi

Il mondo automotive non si ferma certo all’acquisto di un nuovo veicolo. C’è tutto il sottobosco dell’usato, dei pezzi di ricambio, del tuning e degli accessori, con Amazon che oggi può darci un grande aiuto in fase di scelta. Il colosso americano infatti ha aperto una sezione dedicata interamente all’automotive.

Su Amazon Automotive trovate pezzi di ricambio e accessori di ogni genere, suddivisi ovviamente per modello. Potete dire alla piattaforma quale sia il modello in vostro possesso così che possiate vedere solo gli accessori perfettamente compatibili - ed evitare così clamorosi errori. Amazon ha fatto anche un passo in più: sulla piattaforma è possibile prenotare anche servizi di installazione.

Il programma è nato in via sperimentale con le gomme, con Amazon che fungeva da tramite tra voi e un gommista accreditato, a cui arrivavano direttamente i pneumatici da voi acquistati. Ora il servizio è stato ampliato ed è possibile scegliere diversi lavori di installazione: basta scegliere il servizio, selezionare tre date e orari tra quelli disponibili, presentarsi presso il negozio nell’orario confermato, tutto senza costi aggiuntivi. I lavori di manutenzione possono riguardare le batterie, l’olio motore, i pneumatici di qualsiasi dimensione sia per auto che per moto.

Acquistare nuovi accessori o pezzi di ricambio per la propria auto non è mai stato così semplice.