L'Acceleration Boost su Tesla Model 3 più veloce di quanto promesso

Prima di Natale Tesla ha lanciato, sulla sua nuova app aggiornata, un'opzione chiamata Acceleration Boost per la sua Model 3, promettendo un miglioramento sensibile dell'accelerazione: è davvero così?

La feature costa 2.000 dollari e si può acquistare direttamente nell'applicazione per smartphone di Tesla, in un tab dedicato alle nuove funzioni - evidentemente già presenti nel software, che necessitano solo di essere sbloccate. La società di Elon Musk promette con questo nuovo Boost di migliorare le prestazioni 0-60 mph di 0,5 secondi delle Tesla Model 3 compatibili; con una Long Range Dual Motor ad esempio si dovrebbe scendere da 4,4 a 3,9 secondi per raggiungere da fermi i 96 km/h (0-60 mph).

È davvero così? Sul web è arrivato un nuovo video che dimostra in realtà dati ancora migliori: l'utente Quantrillous, che ha usato un device Dragy per la misurazione, ha infatti percorso lo 0-60 mph (0-96 km/h) in appena 3,72 secondi. Durante una prova, con qualche metro di vantaggio però, ha persino ottenuto 3,48 secondi; anche se quest'ultima misurazione non ha una valenza "ufficiale", dimostra comunque come le prestazioni della Model 3 Long Range AWD siano effettivamente migliorate in accelerazione dopo l'acquisto dell'Acceleration Boost - che promette 3,9 secondi arrotondando in eccesso. Sul quarto di miglio invece, i nostri 400 metri, il tempo registrato è stato di 11,82 secondi.