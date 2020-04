Come si fotografa un'auto in corsa, spiegato dal fotografo di Porsche

Porsche ha lanciato una master class aperta a tutti e dedicata alla fotografia automotive. Una serie di lezioni svelano come fotografare al meglio le vetture, anche quando sono in corsa. Del resto, a curare le lezioni è Richard Pardon, il fotografo ufficiale del Team TAG Heuer Porsche.

Per un fotografo cimentarsi nel mondo dell'automotive non è un'impresa semplice. Anzi, tutt'altro. Come abbiamo visto, ogni tanto fotografare o riprendere le supercar in corsa può richiedere soluzioni creative, lo sa bene il produttore australiano Al Clark: per uno dei suoi lavori ha dovuto trasformare una Bugatti Chiron in una Cam Car.

Ma questo non vuol dire che anche i principianti non possano provare ad immortalare le auto più belle che capitino sotto il loro obiettivo. La lezione di Porsche parte dall'equipaggiamento. La buona notizia? Un buon smartphone può andare più che bene.

"Perdersi nella scelta di lenti, obiettivi, aperture e setting vari —sostiene Richard Pardon— può essere una lama a doppio taglio, si rischia di perdere il momento. A volte gli scatti con lo smartphone riescono ad essere addirittura più creativi."

"Certo non vanno bene per un'immagine che deve finire sui cartelloni pubblicitari, ma per le foto degli smartphone sono perfette per i social", ha aggiunto.

Pardon nella prima lezione suggerisce anche la soluzione migliore per l'apertura dell'obiettivo, oltre che le tecniche per avere una buona luce e fare scatti interessanti anche nelle condizioni meno ottimali. Trovate la lezione completa nel link in fonte.