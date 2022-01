Come sarà la nuova Ford Mustang? Ci sono le prime foto spia!

Dopo avere visto le foto di Ford Ranger Raptor e Bronco Raptor scattate la scorsa settimana, torniamo ancora una volta a Detroit per dare un’occhiata alla Ford Mustang di settima generazione immortalata in nuove foto spia. Nonostante la copertura sia notevole, si riescono a notare alcuni dettagli interessanti.

Il prototipo in questione è stato visto dai colleghi di Motor1 durante una serie di test su pista con il suo pesante camuffamento, ma che lascia all’occhio, comunque, un certo spazio per comprendere le possibili scelte di design della casa automobilistica statunitense. Sul davanti, per esempio, notiamo un muso apparentemente più spigoloso, piatto e stretto rispetto al predecessore ora disponibile nei concessionari. Ben visibili sono anche lo spazio della griglia e i fari sottili ai lati.

Sul retro, invece, sebbene la copertura sia ancor più importante si vede il cruscotto posteriore che non si distacca troppo dall’attuale Ford Mustang, tesi che viene confermata anche dal design di profilo. In altre parole, quella pensata da Ford non sembrerebbe essere una evoluzione radicale, bensì un cambio graduale dal passato al futuro.

Attenzione però a ciò che si trova sotto il cofano: la nuova Ford Mustang potrebbe arrivare sul mercato con propulsore ibrido e in una versione con trazione integrale, mosse che rappresentano l’ulteriore evoluzione del veicolo verso nuovi lidi e, infine, verso la elettrificazione completa. Questo salto avverrà con la settima o ottava generazione senza ombra di dubbio, ma già ora possiamo osservare i primi tasselli del futuro puzzle.

