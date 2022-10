Come sarebbe una Fiat Barchetta restomod elettrica? Ecco l'idea di Maltese Design

La Mazda MX-5 è una delle spider più amate e lo dimostra il record di presenze sul circuito di Modena per registrare un Guinness World Record, mentre la cugina Fiat 124 Spider è uscita di produzione già nel dicembre 2019. La 124 “moderna” aveva preso il posto della Fiat Barchetta, una due posti che Maltese Design ha ripensato come restomod EV.

La Fiat Barchetta era una vettura semplice, costruita dal 1995 al 2005 come alternativa italiana alla “sportivetta” giapponese, dotata però di trazione anteriore. Il suo look ha lasciato il segno e ancora oggi nutre molti estimatori, tra i quali Marco Maltese, un designer italiano che ha creato uno studio sul modello, reinventandolo in chiave restomod e con powertrain elettrico.

Il look è analogo a quello originale e in particolare della prima serie (1995-2003), con l’aggiunta di alcuni dettagli che le donano un pizzico di sportività in più, come lo spoiler anteriore e posteriore e le minigonne. La Barchetta restomod perde poi la capotte restando sempre a cielo aperto, mentre dietro ai sedili ci sono due gobbe che le donano un look da speedster anni ’60.

Il design degli interni ricalca quello originale, ma alcuni componenti si fanno più moderni, come la strumentazione che adesso utilizza dei quadranti digitali, mentre sulla plancia è comparso un piccolo schermo touch per l’infotainment e un vano porta smartphone con ricarica wireless.

Nello studio di Maltese Design la sorpresa risiede però sotto al cofano: questa Barchetta restomod adotta dunque un powertrain costituito da un singolo motore elettrico montato sull’asse posteriore che offre 241 CV e trasforma quindi il modello in una trazione posteriore. Parliamo quindi di un bel salto di potenza rispetto ai 131 CV erogati dal motore 1.8 litri che equipaggiava l’auto originale. Le batterie invece sono collocate sul pianale della vettura per abbassare il baricentro ed equilibrare al meglio il carico tra anteriore e posteriore.

Maltese Design fa poi notare che in totale sono state vendute 56.000 unità della Barchetta prima serie, molte delle quali sono ancora in circolazione, dunque il progetto per un eventuale trasformazione “future-proof” c’è, ora manca soltanto qualcuno che sia disposto a costruirla, anche perché la più recente 124 Spider non avrà un’erede come già annunciato dal CEO di Fiat.