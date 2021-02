Come sta Fernando Alonso? Ecco le sue condizioni dopo l'incidente di ieri

Nel corso della giornata di ieri il due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso, ha subito un brutto incidente in territorio svizzero. In molti sarebbero portati a pensare che lo spagnolo fosse al volante di un potentissimo bolide al momento dello schianto, e invece era sulla sua amata bicicletta.

Alonso non ha mai nascosto la sua passione per la bici, ma per sua sfortuna ieri sera è stato investito da un'autovettura. Secondo le prime testimonianze, una macchina l'avrebbe colpito frontalmente ad una velocità non particolarmente elevata.

Un attimo dopo il pilota è stato trasportato all'ospedale di Berna per una valutazione immediata delle sue condizioni, e dai test non sono emerse gravi complicazioni. Il bollettino parla di contusioni al volto e di una frattura alla mandibola, ma a quanto pare Alonso si rimetterà prima dell'inizio della prossima stagione.

Difatti, nel corso della giornata di oggi, i medici dell'ospedale hanno condotto con successo un'operazione correttiva alla mandibola, per cui la fase di riabilitazione potrebbe cominciare già da ora. Alonso resterà sotto osservazione per almeno altre 48 ore, dopodiché dovrebbe tornare senza alcun problema alla sua preparazione in vista delle prossime competizioni.

Ci teniamo a ricordare che il pilota di Oviedo gareggerà nella stagione 2021 a bordo della Alpine, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poterlo ammirare mentre darà il meglio di sé alla guida della monoposto francese.

Il 2021 della massima categoria motoristica sarà tra le altre cose caratterizzato dal ritorno nella competizione di Aston Martin, che prima di mostrare il suo bolide ha condiviso i colori della ribalta della casa inglese.